المجلس العسكري في النيجر ينهي التعاون العسكري مع أمريكا واشنطن تعلن توسيع مراقبة واعتراض الأسلحة المهربة للحوثيين ب5مكونات.. وجبة سحور تمنحك الشبع طوال ساعات الصوم وتساعد في إنقاص الوزن تعرف علي الدول العربية الأكثر قوة؟.. تقرير يكشف حصص مبيعات الأسلحة العالمية قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.. غياب كانسيلو بعد استكمال صيانتها في عمّان.. وصول الطائرة سُقَطرى إلى مطار عدن الدولي صحيفة روسية تسخر من إعلان الحوثيين إمتلاكهكم صواريخ فرط صوتية وتكشف الحقيقة الأمراض الجنسية تهدد أولمبياد باريس.. تحذيرات من 40 خطرًا صحيًا بـفرنسا مباحثات أجراها المبعوث الأممي مع مسئولين أمريكيين ناقشت التوصل لتسوية دائمة في اليمن الكشف عن مضمون طلب أمريكي يخص الحوثيين وشرط ايران مقابل تنفيذه
ألغى المجلس الوطني لحماية الوطن، المجلس العسكري بالنيجر، اتفاقيه تعاون عسكرية مع الولايات المتحدة، على أن "يتم تنفيذ قرار الإلغاء على الفور".
وأعلن هذا القرار المتحدث باسم المجلس الوطني الكولونيل امادو عبدالرحمن مساء أمس السبت، كما أنه يأتي بعد يوم من زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى للنيجر. وحاول الوفد خلال تواجده في النيجر لقاء رئيس المجلس العسكري عبدالرحمن تياني، ولكن دون جدوى.
وقال عبدالرحمن، إن المجلس قرر إلغاء الاتفاقية -فيما يتعلق بوضع العاملين بوزارة الدفاع الأمريكية والموظفين المدنيين
وبعد وقوع انقلاب عسكري في يوليو الماضي تجاهلت الحكومة الانتقالية التي فرضت نفسها عددا من الشركاء السابقين، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر.
ورفضت دول مجاورة مثل مالي، وبوركينافاسو، التواجد الأمريكي أو الأوروبي لصالح الحصول على دعم روسيا. وتولى المجلس العسكري السلطة في يوليو الماضي، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم