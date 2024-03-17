المجلس العسكري في النيجر ينهي التعاون العسكري مع أمريكا واشنطن تعلن توسيع مراقبة واعتراض الأسلحة المهربة للحوثيين ب5مكونات.. وجبة سحور تمنحك الشبع طوال ساعات الصوم وتساعد في إنقاص الوزن تعرف علي الدول العربية الأكثر قوة؟.. تقرير يكشف حصص مبيعات الأسلحة العالمية قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.. غياب كانسيلو بعد استكمال صيانتها في عمّان.. وصول الطائرة سُقَطرى إلى مطار عدن الدولي صحيفة روسية تسخر من إعلان الحوثيين إمتلاكهكم صواريخ فرط صوتية وتكشف الحقيقة الأمراض الجنسية تهدد أولمبياد باريس.. تحذيرات من 40 خطرًا صحيًا بـفرنسا مباحثات أجراها المبعوث الأممي مع مسئولين أمريكيين ناقشت التوصل لتسوية دائمة في اليمن الكشف عن مضمون طلب أمريكي يخص الحوثيين وشرط ايران مقابل تنفيذه
تعتبر وجبة السحور واحدة من أهم الوجبات خلال شهر رمضان، ويبحث الكثير عن وجبات صحية مناسبة للشهر تشعر الشخص بالشبع طوال اليوم وتحافظ على الوزن وتساعده في إنقاص القليل منه.
ومن هذه الوجبات وجبة الشوفان التي تعتبر وجبة غنية بالمواد الغذائية بجانب قدته على منح الجسم الشعور بالشبع، ويمكن إضافة بعض المكونات الخاصة مع الشوفان والتي تساعد بفعالية في الحفاظ على الصحة.
ويمكن تحضير وجبة مكونة من الشوفان، الموز، العسل، الزبادي والمكسرات، كما يمكنك إضافة ملعقة من مسحوق الكاكاو لمنح مذاق مختلف، وتمزج كل المكونات السابقة مع إضافة العسل، وتعتمد هذه الوجبة للسحور خلال أيام الشهر الفضيل