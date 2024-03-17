ب5مكونات.. وجبة سحور تمنحك الشبع طوال ساعات الصوم وتساعد في إنقاص الوزن

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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تعتبر وجبة السحور واحدة من أهم الوجبات خلال شهر رمضان، ويبحث الكثير عن وجبات صحية مناسبة للشهر تشعر الشخص بالشبع طوال اليوم وتحافظ على الوزن وتساعده في إنقاص القليل منه.

ومن هذه الوجبات وجبة الشوفان التي تعتبر وجبة غنية بالمواد الغذائية بجانب قدته على منح الجسم الشعور بالشبع، ويمكن إضافة بعض المكونات الخاصة مع الشوفان والتي تساعد بفعالية في الحفاظ على الصحة.

ويمكن تحضير وجبة مكونة من الشوفان، الموز، العسل، الزبادي والمكسرات، كما يمكنك إضافة ملعقة من مسحوق الكاكاو لمنح مذاق مختلف، وتمزج كل المكونات السابقة مع إضافة العسل، وتعتمد هذه الوجبة للسحور خلال أيام الشهر الفضيل