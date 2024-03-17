قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.. غياب كانسيلو

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، المقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الليجا الإسبانية. وشهدت قائمة برشلونة للقاء أتلتيكو مدريد، عودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو بعد تعافيه من الإصابة، بينما غاب البرتغالي جواو كانسيلو وفيران توريس عن تشكيلة «البلوجرانا».

قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، دييجو كوشين.

الدفاع: رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: فيرمين لوبيز، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، جواو فيليكس، فيتور روكي، لامين يامال، مارك جيويو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة