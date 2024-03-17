الأمراض الجنسية تهدد أولمبياد باريس.. تحذيرات من 40 خطرًا صحيًا بـفرنسا

الأحد 17 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعربت السلطات الصحية الفرنسية عن قلقها الشديد إزاء مخاطر تفشي الأمراض المعدية جنسيًا خلال دورة الألعاب الأولمبية المقرر عقدها خلال أشهر قليلة في مدينة النور.

وتشعر السلطات الصحية بالقلق من زيادة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي كما حدث في سيدني وطوكيو.

في 10 مارس، أخبرت المديرية العامة للصحة صحيفة لوباريزيان الفرنسية بتحديد حوالي أربعين خطرًا وتهديدًا، بعضها مخاطر معدية: حمى الضنك، التهاب السحايا، كوفيد أو التسمم الغذائي والأمراض المعدية عن طريق الاتصال الجنسي، وهي مخاطر عديدة وتهم الرياضيين والزوار على حد سواء، خصوصًا وأنه يبقى 20 أسبوعًا قبل الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في فرنسا.

أولمبياد باريس

وأشارت السلطات الصحية إلى أن دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في باريس قد تكون نقطة البداية لوباء الأمراض المنقولة جنسيًا STIs، حيث أشار دومينيك كوستاليولا، مدير الأبحاث في Inserm المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية، إلى أنه من بين المخاطر المعدية هناك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية.

جدير بالذكر أن STIs الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي هي عدوى تسببها البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي تنتقل عن طريق الجنس، وللأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي تأثير على الصحة ومن الضروري منعها والكشف عنها.