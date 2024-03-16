وزارة الدفاع الأمريكية تطلق مئات من الأقمار الصناعية التجسسية عبر شركة إيلون ماسك

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وأوضحت المصادر أن شركة SPACE X تبني مئات الأقمار الصناعية للتجسس بموجب عقد سري مع مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي.( وكالة تتبع وزارة الدفاع الأمريكية )
وكانت تأسست شركة SPACE X عام 2002 بهدف بناء صواريخ ميسورة التكلفة وتمكين الوصول إلى المريخ، كما استهدفت الشركة تقليل تكاليف النقل الفضائي.
واكتسبت الشركة شهرة كرائدة في مجال الصواريخ، وأطلقت عام 2008 أول صاروخ يعمل بالوقود السائل ممولًا من القطاع الخاص يصل إلى المدار وأصبحت لاحقًا أول شركة خاصة تطلق جسمًا في مدار حول الشمس.
وفي وقت سابق، كانت الشركة ألغت إطلاق نظام صاروخي جديد إلى الفضاء في الدقائق الأخيرة من العد التنازلي بسبب تجمد أحد الصمامات، مما أدى إلى إرجاء إطلاق الرحلة التجريبية غير المأهولة.
وكان من المقرر أن تنطلق المركبة الصاروخية، التي يبلغ ارتفاعها 120 مترا، من منشأة لسبيس إكس في بوكا تشيكا بتكساس من خلال نافذة إطلاق مدتها ساعتان تفتح في الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1200 بتوقيت غرينتش).