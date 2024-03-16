المجلس الاعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء يقيم أمسية لعلماء ومشايخ ووجهاء المحافظة بمدينة مأرب

السبت 16 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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أقام المجلس الاعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء، أمسية لعلماء ومشايخ ووجهاء المحافظة في مدينة مأرب امسية تحت عنوان

"رمضان شهر تقوى وجهاد"،

شارك في الأمسية عدد من علماء ومشايخ ووجهاء المحافظة، على رأسهم عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق، ووكيلا المحافظة الشيخ علي الحميدي والشيخ عايض عصدان

وأكدت فقرات الأمسية على فضل شهر رمضان، وحثت على استغلال الشهر الكريم في الأعمال الصالحة، والرباط في ميادين العزة والكرامة، مشيرة إلى أنه لا بديل عن نهج المقاومة لتحرير البلاد من المشروع الطائفي الإيراني، خاصة في ظل تعنت الميليشيا ومراوغتها تجاه كل مبادرات السلام.

كما استعرضت كلمات الأمسية السجل النضالي لأبناء صنعاء ضد المشروع الإمامي، وشددت على أهمية تكاتف الجهود واستمرار مشوار النضال والكفاح حتى استعادة الدولة والتخلص من الإمامة الجديدة، محذرة أبناء محافظة صنعاء من الانجرار لدعوات الحوثي وشعاراته وأساليبه الجديدة في التحشيد، من خلال استغلال قضية فلسطين، بهدف حشد الشباب والزج بهم الى جبهات القتال.

وأشادت بالصمود الأسطوري لفصائل المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم المدعوم من الدول العظمى، ودعت إلى إيقاف المجازر بحق الغزاويين، مستنكرة الصمت العربي المخزي إزاء تلك المجازر المروعة، ودعت الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية على مرأى ومسمع العالم أجمع منذ خمسة أشهر.

تخللت الفعالية قصيدة شعرية للشاعر الكبير مجلي القبيسي وفقرة فنية قدمها الفريق الفني التابع للمركز الإعلامي بمقاومة صنعاء.