مصدر في الرئاسة يكشف أول مهام الرئيس العليمي بعد عودته اليوم إلى العاصمة عدن

السبت 16 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

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افاد مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، بان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي الذي عاد اليوم الى عدن، سيواصل عقد لقاءات موسعة برئاسة الحكومة والسلطات المحلية، واصحاب المصلحة في الساحة الوطنية دعما لبرنامج الاصلاحات الشاملة في مختلف المجالات، وتحسين مستوى الاداء التنفيذي بموجب قرارات وموجهات المجلس واولويات المرحلة وفي المقدمة جهود تعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الاخرى.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية اليوم السبت ان الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عاد، الى العاصمة المؤقتة عدن بعد مشاركة ناجحة في مؤتمر ميونيخ للامن الدولي، و مشاورات متعددة مع الاشقاء والاصدقاء في الرياض و الفاعلين الاقليميين والدوليين بشأن تطورات اليمن والمنطقة.

كما سيطلع الرئيس على الاجراءات المتخذة لتأمين الخدمات، و السلع والاحتياجات الاساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، والحد من تداعيات التضخم الحاد، والتقلبات السعرية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، والسفن التجارية في المياه الاقليمية والدولية بدعم من النظام الايراني.