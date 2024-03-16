فوائد الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان .. وزارة الحج توضح

السبت 16 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أكدت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، أن رمضان شهر الإيثار وموسم التراحم، مشيرة إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في الشهر الفضيل يراعي فرصة الآخرين في أداء المناسك بيُسر.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "في رمضان عمرة واحدة تكفي".

وأضافت: "ضيف الرحمن؛ الاكتفاء بعمرة واحدة في الشهر المبارك، يحقق فوائد عديدة، منها: تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين".

وقد وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

ووفقا لمنصة "نسك"، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها فشل إصدار التصريح.

لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان . ومن جهة أخرى ، خصصت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الأبواب في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في رحاب المسجد الحرام