مايكروسوفت تطلق أوفيس 2024 قريباً..تفاصيل

السبت 16 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 102

تنوي مايكروسوفت تدشين خدمة جديدة أطلقت عليها اسم قناة الخدمة طويلة المدى من مجموعة البرامج الإنتاجية "أوفيس 2024"، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة المعاينة التجاربة للخدمة أبريل المقبل، وتسعى مايكروسوفت لتدشين إصدار جديد من برنامج أوفيس المحلي للمستهلكين، بدعم يصل لـ5 سنوات.

وفي نوفمبر 2023 الماضي، اختبرت مايكروسوفت برنامج "أوفيس 2024"، لكي تضمن تقديم تجربة أكثر تطويرا للمستهلكين والشركات، ويأتي إصدار قناة الخدمة طويلة المدى من أوفيس 2024 مزودا ببعض التحسينات مقارنة بإصدار أوفيس 2021.

إطلاق أوفيس 2024 وتستعد مايكروسوفت لتدشين قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 مزودة بمزايا أقل من مجموعة تطبيقات Microsoft 365 مع تحسين المزايا الموجودة في الإصدارات السابقة، وتشمل التحسينات المقرر أن تشهدها نسخة أوفيس 2024 الأداء المحسن والأمان وإمكانية الوصول عبر المنصة وخيارات إنشاء الاجتماعات الموسعة، إضافة للبحث المحسن في Outlook، كما سيأتي الإكسيل مزودا ببعض المزايا مثل المخططات الديناميكية والمصفوفات. على الجانب الآخر لن يتوفر Microsoft Publisher، في التحديث الجديد، حيث أعلنت الشركة عن عزمها على إيقافه في القريب العاجل.

وصرحت مايكروسوفت مشيرة إلى أن إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 سيفتقر تقديم الإمكانات المستندة إلى السحابة لتطبيقات Microsoft 365، مثل التعاون في الوقت الفعلي والأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في وورد وإكسل وبور بوينت، أو إمكانات الأمان والامتثال المدعومة بالسحابة، حسبما ذكر في موقع البوابة العربية للأخبار.

ويمتد نموذج الترخيص لبرنامج أوفيس 2024 لمدة 5 سنوات، ويتماشي الإصدار الجديد مع ويندوز 11، كما يدعم كلا من نظام التشغيل ويندوز 10، باستثناء أجهزة Arm التي تتطلب نظام التشغيل ويندوز 11، ومن المقرر أن يطرح الإصدار الجديد في وقت لاحق من العام الجاري