الحزب الحاكم في روسيا يتعرض لهجوم واسع النطاق ضد خدماته الإلكترونية

السبت 16 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم يقول إنه يتعرض لهجوم واسع النطاق ضد جميع خدماته الإلكترونية.

وقد علًق الخدمات غير الأساسية بغية العمل على صد الهجوم وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية في روسيا كمرشح مستقل بدعم من حزب روسيا المتحدة، قد اتهم أوكرانيا بالسعي إلى تخريب الانتخابات، التي يُعتقد على نطاق واسع أن فوزه فيها مؤكد