عقوبات أميركية على شبكة لتهريب تكنولوجيا حساسة إلى البنك المركزي الإيراني علامات مبكرة للسرطان ينبغي الحذر منها علامات مبكرة للسرطان ينبغي الحذر منها بدء تفريغ أول سفينة مساعدات في ساحل غزة تيك توك يفجر صراعا خطيرا بين الصين وامريكا..من يشتري تيك توك الدجاجه التي تبيض ذهباً.. انقسامات دبلوماسية بمجلس الأمن بخصوص ضربات الحوثيين .. اعتراض روسي وصيني على واشنطن.. ومطالب بتفتيش جميع السفن التي تتجه إلى ميناء الحديدة تفاصيل إتصال وزير الخارجية الإماراتي برئيس الوزراء اليمني المبعوث الأممي يقدم صورة قاتمة لمجلس الأمن عن اليمن ويعلن عن مخاوفه من عودة الحرب طوفان بشري يعد الأكبر منذ عدة أشهر.. 90 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى إسرائيل تعترف بقدرات مخيفة لحماس في مجال الاستخبارات.. والحرب السيبرانية .... تفاصيل
يمكن أن تكون العلامات التحذيرية المبكرة للسرطان خفية، لذا ينبغي الانتباه لأي تغييرات جديدة أو غير مفسرة قد تفتح الطريق للتشخيص المبكر.
وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري الوطني للسرطان في إدارة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "يمكن أن تتنوع أعراض السرطان وعلامات الإنذار المبكر بشكل كبير، حيث يكون بعضها أقل وضوحا من الآخر.
ولكن المهم أن تعرف ما هو الطبيعي بالنسبة لك، حتى تتمكن من اكتشاف أي تغييرات.
وإذا كانت لديك أي مخاوف، أو إذا كان هناك شيء ما في جسمك لا يبدو على ما يرام، فيجب عليك استشارة الطبيب العام، خاصة أن تشخيص السرطان المبكر يمكن أن ينقذ حياتك".
وفيما يلي العلامات المهمة التي تستدعي الاتصال بالطبيب: - ضيق التنفس. - الالتهابات المتكررة.
- تعرق ليلي غير مبرر.