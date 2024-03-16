تفاصيل إتصال وزير الخارجية الإماراتي برئيس الوزراء اليمني

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تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تم خلاله بحث مجالات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها.
كما تم التطرق، إلى جوانب الدعم التي يقدمها الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لإسناد جهود الحكومة في هذه المرحلة ومساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة، في إطار مواقفها الثابتة ودعمها السخي للشعب اليمني.
وثمن رئيس الوزراء ما تبديه القيادة الإماراتية من حرص على دعم الحكومة والشعب اليمني وآخرها منحة المشتقات النفطية، وتدخلاتها الفاعلة في الجوانب الإنسانية والتنموية.
بدوره، جدد وزير الخارجية الإماراتي، التأكيد على التزام بلاده في مواصلة دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في ترسيخ أمنه واستقراره..منوهاً بما تبذله الحكومة اليمنية من جهود في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، والحرص على دعم جهودها لتحقيق الاستجابة المطلوبة للتعامل مع التحديات القائمة.