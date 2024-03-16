طوفان بشري يعد الأكبر منذ عدة أشهر.. 90 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

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أدى 90 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 90 ألف مصل أدوا الصلاة داخل المسجد الأقصى وفي قبة الصخرة وباحات المسجد، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ونصبها بوابات حديدة على عدد من أبواب المسجد المبارك.
ووفقا لـ وكالة الأنباء، فإن هذا العدد الأكبر الذي يؤم المسجد الأقصى المبارك منذ عدة أشهر، حيث أدى صلاة الجمعة الأولى من رمضان ظهر اليوم 80 ألف مصل.
عدد المصلين بالمسجد الأقصى
وتسببت إجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب الأقصى.
وكانت سلطات الاحتلال نصبت حواجز حديدية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا عند أبواب الملك فيصل، والغوانمة، والحديد، في مسعى لفرض مزيد من السيطرة على دخول المصلين، والسيطرة على الطرقات وعدم السماح لحرية العبادة بشكل طبيعي في المسجد الأقصى.