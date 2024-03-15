هيئة بحرية بريطانية تكشف عن عملية استهداف جديدة لأحد السفن في البحر الأحمر

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أفادت هيئة بحرية بريطانية، بوقوع هجوم جديد يستهدف سفينة على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي محافظة الحديدة في اليمن، وتوجيه أصابع الاتهام لجماعة الحوثي.
وبحسب ما ذكرته شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تعرضت سفينة جديدة لهجوم على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن، مع تواصل هجمات الحوثيين.
هجمات الحوثيين في اليمن
وتستمر جماعة الحوثي في استهداف السفن المارة في البحر الأحمر والتي تتبع لإسرائيل أو تتجه إليها وكذلك السفن الأمريكية والبريطانية، في ظل العملية العسكرية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين.
وبدأت جماعة الحوثي في استهداف السفن الإسرائيلية أو التي تتجه لتل أبيب بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي