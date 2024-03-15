تجمع دولي واسع يوجه تهديدا لإيران بعقوبات جديدة بسبب نقل الصواريخ

الجمعة 15 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال مسؤول أمريكي كبير اليوم، إن دول مجموعة السبع مستعدة للرد بعقوبات جديدة صارمة قد تشمل حظر رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا إذا واصلت إيران نقل صواريخ باليستية قريبة المدى إلى روسيا، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.

وقال المسؤول: رسالتنا اليوم هي أنه إذا واصلت إيران تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية، فإن رد المجتمع الدولي سيكون سريعا وشديدا.

حيث انضمت الولايات المتحدة إلى حلفاء مجموعة السبع في إصدار بيان يحذر الجمهورية الإسلامية من المضي قدمًا في عملية النقل في أعقاب تقرير لرويترز أفاد بأن طهران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض-أرض لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وتضم مجموعة الدول السبع بصيغتها غير الرسمية كلا من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا والاتحاد الأوروبي. وتتشاطر هذه القوى العظمى التي تمثل 50٪ من الاقتصاد العالمي