مباريات نارية في ربع نهائي أبطال أوروبا.. الريال يصطدم بالسيتي وبرشلونة يواجه خصم عنيد

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أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024، التي أقيمت، اليوم الجمعة، بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية كبرى في دور الـ8 من المسابقة الأوروبية، منها مباراة ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، ومانشستر سيتي الإنكليزي بطل الموسم الماضي.
اما ثاني أبرز مواجهة في هذا الدور ستكون بين باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، فيما يلعب أرسنال، متصدر الدوري الإنكليزي حالياً، مع بايرن ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني.
وستقام مباريات ربع النهائي في 9-10 و16-17 أبريل ونصف النهائي في 30 أبريل-الأول من مايو، و7-8 مايو.
وفي نصف النهائي الأول يلتقي الفائز من أرسنال X بايرن ميونخ مع الفائز من ريال مدريد X مانشستر سيتي.
وفي نصف النهائي الثاني يلتقي الفائز من أتلتيكو مدريد X بروسيا دورتموند مع الفائز من باريس سان جرمان X برشلونة.
ويحتضن ملعب ويمبلي المباراة النهائية السبت 1 يونيو.