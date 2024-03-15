صدمة لجماهير الميرنغي ..اربعة من نجوم ريال مدريد قريبا في الدوري السعودي والهلال والنصر الوجهة القادمة

الجمعة 15 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- رصد خاص

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دخل أربعة من نجوم فريق ريال مدريد الاسباني على رادار تعاقدات أندية الدوري السعودي للمحترفين، في خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن عددا من لاعبي ريال مدريد أبرزهم لوكا مودريتش وناتشو فرنانديز، بجانب فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز، على رادار أندية الدوري السعودي في الصيف المقبل.

وأخفق ريال مدريد حتى الآن في حل أي من الأمور الخاصة بتجديد العقود، ولكن لحظة اتخاذ القرار تقترب مع اقتراب نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

ولم يعرض ريال مدريد أي لاعب على أندية الدوري السعودي، مثلما فعل العديد من الأندية الأوروبية الأخرى، خاصة وأن النادي الملكي أموره المالية مستقرة.

وإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد سيتعاقد مع ألفونسو ديفيز في الصيف، وهو ما يعجل برحيل ميندي الذي لن يجد مكانًا له في تشكيل الملكي الأساسي، لجانب ذلك فإن عقده سينتهي في الصيف المقبل.

ويبدو أن هبوط مستوى العديد من كبار الدوري السعودي، خاصة النصر والاتحاد، علما بأن الأول قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا، على يد العين الإماراتي من دوري أبطال آسيا.