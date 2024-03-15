صدمة لجماهير الميرنغي ..اربعة من نجوم ريال مدريد قريبا في الدوري السعودي والهلال والنصر الوجهة القادمة نصيحة طبية في رمضان..افضل موعد لشرب القهوة بعد التراويح العشائر القبيلة بقطاع غزة توجه ضربة للاحتلال الإسرائيلي وتربك مخططاته حركة حماس تقدم تصورا بشأن صفقة الأسرى وإسرائيل تدرس الرد تحرك جديد للشرعية.. مطالبة رسمية لفرنسا بإيقاف اتلانتك للقنوات الفضائية الحوثية والمنتحلة صفة قنوات حكومية مندوب اليمن في الأمم المتحدة : مليشيا الحوثي تهرب من استحقاقات السلام بافتعال الأزمات والتصعيد في البحر الأحمر وزير الداخلية يناقش مع رئيس الجالية السودانية في اليمن أوضاع السودانيين مصدر عسكري يكشف عن تطور نوعي في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد المليشيات الحوثية .. مواقع حساسة وأسلحة نوعية وعبدالملك الحوثي يعترف كندا توقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بسبب حرب غزة فيما ترفض جماعته رفع الحصار وفتح الطرقات.. عبدالملك الحوثي يتحدث باسلوب مؤثر عن حصار غزة وموت الناس عطشا ويعلن عن تصعيد جديد يستهدف السفن
دخل أربعة من نجوم فريق ريال مدريد الاسباني على رادار تعاقدات أندية الدوري السعودي للمحترفين، في خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن عددا من لاعبي ريال مدريد أبرزهم لوكا مودريتش وناتشو فرنانديز، بجانب فيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز، على رادار أندية الدوري السعودي في الصيف المقبل.
وأخفق ريال مدريد حتى الآن في حل أي من الأمور الخاصة بتجديد العقود، ولكن لحظة اتخاذ القرار تقترب مع اقتراب نهاية الموسم الجاري 2023/2024.
ولم يعرض ريال مدريد أي لاعب على أندية الدوري السعودي، مثلما فعل العديد من الأندية الأوروبية الأخرى، خاصة وأن النادي الملكي أموره المالية مستقرة.
وإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد سيتعاقد مع ألفونسو ديفيز في الصيف، وهو ما يعجل برحيل ميندي الذي لن يجد مكانًا له في تشكيل الملكي الأساسي، لجانب ذلك فإن عقده سينتهي في الصيف المقبل.
ويبدو أن هبوط مستوى العديد من كبار الدوري السعودي، خاصة النصر والاتحاد، علما بأن الأول قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا، على يد العين الإماراتي من دوري أبطال آسيا.