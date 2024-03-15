آخر الاخبار

صدمة لجماهير الميرنغي ..اربعة من نجوم ريال مدريد قريبا في الدوري السعودي والهلال والنصر الوجهة القادمة نصيحة طبية في رمضان..افضل موعد لشرب القهوة بعد التراويح العشائر القبيلة بقطاع غزة توجه ضربة للاحتلال الإسرائيلي وتربك مخططاته حركة حماس تقدم تصورا بشأن صفقة الأسرى وإسرائيل تدرس الرد تحرك جديد للشرعية.. مطالبة رسمية لفرنسا بإيقاف اتلانتك للقنوات الفضائية الحوثية والمنتحلة صفة قنوات حكومية مندوب اليمن في الأمم المتحدة : مليشيا الحوثي تهرب من استحقاقات السلام بافتعال الأزمات والتصعيد في البحر الأحمر وزير الداخلية يناقش مع رئيس الجالية السودانية في اليمن أوضاع السودانيين مصدر عسكري يكشف عن تطور نوعي في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد المليشيات الحوثية .. مواقع حساسة وأسلحة نوعية وعبدالملك الحوثي يعترف كندا توقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بسبب حرب غزة فيما ترفض جماعته رفع الحصار وفتح الطرقات.. عبدالملك الحوثي يتحدث باسلوب مؤثر عن حصار غزة وموت الناس عطشا ويعلن عن تصعيد جديد يستهدف السفن

العشائر القبيلة بقطاع غزة توجه ضربة للاحتلال الإسرائيلي وتربك مخططاته

الجمعة 15 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- الجزيرة
عدد القراءات 146

  

رفضت عشائر غزة اليوم الخميس التعاون مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى لإدارة القطاع بعيدا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت مصادر للجزيرة إن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة تواصل شخصيا مع وجهاء عائلات غزة، لكنهم رفضوا عرضه بشأن التعاون.

وأشارت هذه المصادر إلى أن وجهاء العائلات في غزة أبلغوا مسؤولين أمميين في اجتماعٍ أمس الأربعاء رفضهم التعاون إلا عبر الأجهزة الأمنية في غزة.

وأضافت أن وجهاء العائلات أبدوا استعدادهم للتعاون في إدخال وتوزيع المساعدات، بشرط التنسيق مع أجهزة الأمن في غزة.

وقال أبو سلمان المغني -وهو أحد وجهاء عائلات غزة- إن العشائر لا يمكن أن تقبل أن تكون بديلا عن الحكومة وعمن اختاره الشعب.

وأضاف: “العشائر لا تستطيع أن تدير البلاد بل مهمتها دعم الحكومة في تأدية عملها”.

وقد أشادت حركة حماس برفض العشائر “التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني”.

وقالت حماس إن موقف وجهاء وعشائر غزة يؤكد دعم المقاومة والحكومة وأجهزة الشرطة والأمن.

وذكرت أن هذا الموقف يؤكد رفض محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني.

كما أكدت الحركة أن هذا الموقف يثبت وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية.

المصدر :

الجزيرة

 
إقراء أيضاً
حركة حماس تقدم تصورا بشأن صفقة الأسرى وإسرائيل تدرس الرد
كندا توقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بسبب حرب غزة
عملية طعن جديدة بمفرق بيت كاما في غلاف غزة... وتحييد المنفذ
أعداد الشهداء في غزة تتجاوز الـ31340.. و7 مجازر خلال 24 ساعة
زعيم كوريا الشمالية يحضر عرض عسكري ويقود الدبابة الأقوى في العالم
روسيا تعلن عن هجوم في 14 مسيّرة أوكرانية في مناطقها الحدودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول