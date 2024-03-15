مندوب اليمن في الأمم المتحدة : مليشيا الحوثي تهرب من استحقاقات السلام بافتعال الأزمات والتصعيد في البحر الأحمر

الجمعة 15 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عبد الله السعدي على " تهرب الميليشيات الحوثية الإرهابية، من استحقاقات السلام بافتعال الأزمات والتصعيد في البحر الأحمر، واستمرار تعنت الميليشيات وعدم جديتها في الانخراط بحسن نية مع جهود السلام الإقليمية وجهود المبعوث الخاص..

جاء هذا خلال لقاء مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، ، اليوم، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ.

وخلال اللقاء أكد السعدي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على دعم جهود المبعوث الخاص والجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى تسوية سياسية شاملة للصراع في اليمن بناء على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف تصعيدها في البحر الأحمر ودفعها نحو طاولة الحوار لإنهاء الصراع وإحياء الامل في العودة إلى امكانية تحقيق السلام المنشود.

كما لفت السعدي الى تقديم الحكومة اليمنية المبادرات تلو الاخرى بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين، واخرها مبادرة فتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب، في حين ترفض المليشيات الحوثية اتخاذ خطوات مماثلة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

ومن جانبه أعرب المبعوث الأممي، عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة اليمنية لجهوده..مشيداً بالمرونة والتنازلات التي قدمتها الحكومة بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين..مجدداً التزامه بمواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سواء المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.