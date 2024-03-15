وزير الداخلية يناقش مع رئيس الجالية السودانية في اليمن أوضاع السودانيين

الجمعة 15 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الجالية السودانية في اليمن الدكتور مرتضى إبراهيم، اوضاع ابناء الجالية.

وأكد اللواء حيدان خلال اللقاء بحضور وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العميد عبدالجبار سالم، الحرص على تحسين أوضاع الجالية السودانية وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهم في استقرارهم وتحسين وضعهم.

من جانبه، أشاد رئيس الجالية السودانية بجهود وزارة الداخلية في تقديم التسهيلات لأبناء الجاليات السودانية.