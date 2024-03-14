وزير الداخلية يناقش مع رئيس الجالية السودانية في اليمن أوضاع السودانيين مصدر عسكري يكشف عن تطور نوعي في الضربات الأمريكية والبريطانية ضد المليشيات الحوثية .. مواقع حساسة وأسلحة نوعية وعبدالملك الحوثي يعترف كندا توقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بسبب حرب غزة فيما ترفض جماعته رفع الحصار وفتح الطرقات.. عبدالملك الحوثي يتحدث باسلوب مؤثر عن حصار غزة وموت الناس عطشا ويعلن عن تصعيد جديد يستهدف السفن تراجع جديد يضرب الطبعة الجديدة من العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن'' بتوجيهات من عبدالملك الحوثي شخصيا.. خديعة جديدة للحوثيين للإستحواذ على كامل إيرادات الزكاة وزير الأوقاف يترأس اجتماعًا لمجلس الوزاره .. تفاصيل مأرب برس ينشر النص الكامل لإحاطة المبعوث الأممي لليمن أمام مجلس الأمن الدولي بعد تجاوزها التسعين ..وفاة ابنة الأمام يحي حميد الدين ومدونة يمنية تكشف مفارقات غريبة في أول كتاب سيرة ذاتية أصدرته الراحلة الحوثي والإنتقالي يفشلان جهود لجنة محلية لفتح طريق (صنعاء- عدن) عبر محافظة الضالع.. ماذا قال عيدروس وكيف استغلت المليشيات الحوثية ماحدث؟
اعترف اليوم زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي بمصرع 34 من أنصاره نتيجة للضربات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية ، وهو ما يعكس تطورا جديدا في الضربات الأخيرة، بخلاف الضربات طيلة الفترة الماضية.
وعلى ذات الصعيد كشف مصدر عسكري يمني، أن الضربات الأمريكية والبريطانية الأخيرة استهدفت مستودعات أسلحة حديثة تابعة لجماعة الحوثيين في مطار الحديدة غربي اليمن.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن "عدوانا أمريكيا بريطانيا جديدا استهدف بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي في محافظة الحديدة ( الساحلية على البحر الأحمر)، لكنها لم تتطرق إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذه الغارات".
وقال العقيد، وضاح الدبيش، المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، إن سلاح الجو الأمريكي البريطاني استهدف "مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية تستخدمها المليشيات الحوثية في مطار الحديدة، وهي مواقع مستحدثة"، على حد قوله.
وأضاف الدبيش في تصريح نقله موقع "عربي21"، أن الغارات الثلاث، التي استخدم فيها عنصر المباغتة، "دمرت مكونات خاصة بالصواريخ ومنصتي إطلاق صواريخ باليستية".
ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الصراع في اليمن كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا بسبب تداعيات الصراع.
وأشار العقيد الدبيش إلى أن الغارات الأخيرة أتت في سياق الرد من واشنطن ولندن على الهجوم الذي شنه الحوثيون بصاروخ كروز مضاد للسفن تجاه بارجة أمريكية، لكن الصاروخ أخطأ الهدف.
وأكد المسؤول العسكري اليمني أن المعلومات المؤكدة لديهم أن الضربات دمرت أهدافا عالية المخاطر، وحققت أهدافها بنسبة 45 بالمئة منها.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المشتركة اليمنية، إنه ما بات ملاحظا أن تأثير هذه الضربات ومثيلاتها في السابق أصبح واضحا، وأحدث إرباكا وقلقا في أوساط القيادات الحوثية.
وتابع : "في الأسبوع الأخير، كانت الضربات ذات تأثير ودقيقة وفعالية أكثر بكثير من الضربات السابقة، بعدما خصصت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة " أقمارا صناعية خاصة ومتطورة مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة".
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.