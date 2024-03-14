كندا توقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل بسبب حرب غزة

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 177

أوقفت الحكومة الكندية، الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مصدر بالحكومة الكندية أوضح في تصريحات لوكالة رويترز، أن كندا أوقفت مؤقتا الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض في غزة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع بمزيد من التفاصيل، أنه تم الإبلاغ عن التجميد لأول مرة بواسطة The Toronto Star.

تصدير أسلحة أمريكية إلى إسرائيل

وفيما يتعلق بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قال السيناتور كريس فان هولين، العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الإجراء الذي يتخذه الكونجرس لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل هو بالتأكيد أمر مطروح على الطاولة، إذا شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حربًا واسعة النطاق على رفح الفلسطينية.

وأضاف حسب صحيفة بوليتكو الأمريكية، أن أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي، يشعرون بالقلق إزاء المشاهد القادمة من غزة، حيث يكافح 2.2 مليون فلسطيني من أجل الحصول على الغذاء والماء والدواء والمأوى وغيرها من الضروريات، فيما فر ما يقرب من مليون فلسطينى إلى رفح هربا من الحرب الإسرائيلية.