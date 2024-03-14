فيما ترفض جماعته رفع الحصار وفتح الطرقات.. عبدالملك الحوثي يتحدث باسلوب مؤثر عن حصار غزة وموت الناس عطشا ويعلن عن تصعيد جديد يستهدف السفن تراجع جديد يضرب الطبعة الجديدة من العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن'' بتوجيهات من عبدالملك الحوثي شخصيا.. خديعة جديدة للحوثيين للإستحواذ على كامل إيرادات الزكاة وزير الأوقاف يترأس اجتماعًا لمجلس الوزاره .. تفاصيل مأرب برس ينشر النص الكامل لإحاطة المبعوث الأممي لليمن أمام مجلس الأمن الدولي بعد تجاوزها التسعين ..وفاة ابنة الأمام يحي حميد الدين ومدونة يمنية تكشف مفارقات غريبة في أول كتاب سيرة ذاتية أصدرته الراحلة الحوثي والإنتقالي يفشلان جهود لجنة محلية لفتح طريق (صنعاء- عدن) عبر محافظة الضالع.. ماذا قال عيدروس وكيف استغلت المليشيات الحوثية ماحدث؟ انفجار قبالة سواحل اليمن وعلى السفن توخي الحذر عملية طعن جديدة بمفرق بيت كاما في غلاف غزة... وتحييد المنفذ السماء على موعد مع خسوف القمر 2024 خلال أيام.. هل ستراه مصر
في تصعيد جديد، أعلن زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الخميس، منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.
وفيما ترفض جماعته في اليمن رفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات استجابة لدعوات شعبية، ذهب الحوثي للحديث عن حصار غزة قائلا "وإلى جانب المعاناة الشديدة جراء الحصار والتجويع في غزة، من الملفت أن نسمع تصريحات عن احتمال سقوط شهداء بسبب العطش"، مضيفا: "الوجبات الشحيحة التي يلقى بها على قطاع غزة من الطائرات مسرحية أمريكية تسيء إلى كرامة الشعب الفلسطيني.. أمريكا والدول الغربية يقدمون أفتك الأسلحة للعدو الإسرائيلي ليقتل الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه".
وقال الحوثي في خطاب متلفز مساء اليوم ان: "التخاذل والتفريط من المسلمين وفي مقدمتهم أغلب العرب يساهم في جريمة القرن بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، متابعا: "العدو الإسرائيلي ينفذ جريمة القرن بمشاركة الأمريكيين ودول غربية".
وتابع الحوثي: "أعداد الشهداء والجرحى الهائلة ومعظمهم من الأطفال والنساء هي عار على عالم يدعي التحضر ويتغنى بالحقوق، وفضيحة للمجتمع الدولي"، مردفا: "إن أعداد الشهداء والجرحى الهائلة (في غزة) ومعظمهم من الأطفال والنساء، هي عار على عالم يدعي التحضّر ويتغنى بالحقوق، وفضيحة للمجتمع الدولي".
وشدد على أن "شهداء غزة ليسوا مجرد أرقام تعبر على مسامع الناس، بل هي أرواح بشر تُزهق وتُهدر حياتهم، وجراحات ومعاناة شعب يُباد"، مستطردا: "لليوم الـ160، تتواصل الجرائم الصهيونية في قطاع غزة وهي إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة.. العدو الإسرائيلي يُنفّذ جريمة القرن بكل ما تعنيه الكلمة بمشاركة أمريكية ومساهمة من دول غربية".
وأشار إلى أن "عمليات الإنزال الأمريكي لا تغطي إلا نسبة ضئيلة من الاحتياجات"، مضيفا: "عمليات الإنزال الأمريكية تستهدف خداع الرأي العام للاستمرار في الإجرام .. مقابل المساعدات المحدودة لأهل غزة تقدم أمريكا أطنانا من القنابل لقتلهم".
وأكمل: "لو دعم المسلمون المقاومة بجدية لاختلفت صورة المعركة في غزة".