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تراجع جديد يضرب الطبعة الجديدة من العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن''

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص
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أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الخميس بتاريخ 14/03/2024

اسعار الصرف في صنعاء

شراء الدولار              530

بيع الدولار                  531

شراء السعودي           139.70

بيع السعودي            140.10

أسعار الصرف في اسواق عدن

شراء الدولار              1652

بيع الدولار                  1660

شراء السعودي            435

بيع السعودي                437

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