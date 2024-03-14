تراجع جديد يضرب الطبعة الجديدة من العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن''

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أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني، مساءاليوم الخميس بتاريخ 14/03/2024
اسعار الصرف في صنعاء
شراء الدولار 530
بيع الدولار 531
شراء السعودي 139.70
بيع السعودي 140.10
أسعار الصرف في اسواق عدن
شراء الدولار 1652
بيع الدولار 1660
شراء السعودي 435
بيع السعودي 437