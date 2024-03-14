بتوجيهات من عبدالملك الحوثي شخصيا.. خديعة جديدة للحوثيين للإستحواذ على كامل إيرادات الزكاة

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دشنت جماعة الحوثي، عبر هيئة الزكاة ما أسمته ''الامتيازات'' الممنوحة للمزكين المبادرين بإيتاء زكاتهم، وقالت أن تلك الامتيازات وجه بها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وتهدف إلى ترغيب التجار ورجال المال والأعمال إلى تسليم أموالهم للهيئة التابعة لهم.

وقالت مصادر في صنعاء إن الامتيازات المعلن عنها تأتي ضمن اللهث الحوثي للاستحواذ على كامل إيرادات الزكاة المستخلصة في مناطق سيطرتهم؛ وإيقاف أي مشاريع أو عمليات توزيع لأموال زكاة يقوم بها التجار ورجال المال والأعمال بعيداً عن الهيئة الحوثية، وفق العاصمة اون لاين.

وتقدم المليشيا في إطار ذلك عديد تسهيلات لكل من يقوم بتسليم أموال الزكاة لصالحهم، منها إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيل المعاملات وتأجيل العقوبات وغيرها من الإجراءات المخالفة التي تهدف بدرجة أساسية لترغيب التجار ورجال المال على نقل أموال زكاتهم من المشاريع الخيرية التي تقدم للفقراء والمحتاجين صوب حسابات بنكية تابعة للهيئة التي يديرها قيادات حوثية بارزة.

وتكثف مليشيا الحوثي من حملات الجباية على التجار والمواطنين، في العاصمة صنعاء، وبقية المحافظات الخاضعة للمليشيا، بالتزامن مع حملات أخرى "دعائية" برعاية من هيئة الزكاة الحوثية.