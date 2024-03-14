تراجع جديد يضرب الطبعة الجديدة من العملة اليمنية ''أسعار الصرف الآن'' بتوجيهات من عبدالملك الحوثي شخصيا.. خديعة جديدة للحوثيين للإستحواذ على كامل إيرادات الزكاة وزير الأوقاف يترأس اجتماعًا لمجلس الوزاره .. تفاصيل مأرب برس ينشر النص الكامل لإحاطة المبعوث الأممي لليمن أمام مجلس الأمن الدولي بعد تجاوزها التسعين ..وفاة ابنة الأمام يحي حميد الدين ومدونة يمنية تكشف مفارقات غريبة في أول كتاب سيرة ذاتية أصدرته الراحلة الحوثي والإنتقالي يفشلان جهود لجنة محلية لفتح طريق (صنعاء- عدن) عبر محافظة الضالع.. ماذا قال عيدروس وكيف استغلت المليشيات الحوثية ماحدث؟ انفجار قبالة سواحل اليمن وعلى السفن توخي الحذر عملية طعن جديدة بمفرق بيت كاما في غلاف غزة... وتحييد المنفذ السماء على موعد مع خسوف القمر 2024 خلال أيام.. هل ستراه مصر أعداد الشهداء في غزة تتجاوز الـ31340.. و7 مجازر خلال 24 ساعة
دشنت جماعة الحوثي، عبر هيئة الزكاة ما أسمته ''الامتيازات'' الممنوحة للمزكين المبادرين بإيتاء زكاتهم، وقالت أن تلك الامتيازات وجه بها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وتهدف إلى ترغيب التجار ورجال المال والأعمال إلى تسليم أموالهم للهيئة التابعة لهم.
وقالت مصادر في صنعاء إن الامتيازات المعلن عنها تأتي ضمن اللهث الحوثي للاستحواذ على كامل إيرادات الزكاة المستخلصة في مناطق سيطرتهم؛ وإيقاف أي مشاريع أو عمليات توزيع لأموال زكاة يقوم بها التجار ورجال المال والأعمال بعيداً عن الهيئة الحوثية، وفق العاصمة اون لاين.
وتقدم المليشيا في إطار ذلك عديد تسهيلات لكل من يقوم بتسليم أموال الزكاة لصالحهم، منها إعفاءات ضريبية وجمركية وتسهيل المعاملات وتأجيل العقوبات وغيرها من الإجراءات المخالفة التي تهدف بدرجة أساسية لترغيب التجار ورجال المال على نقل أموال زكاتهم من المشاريع الخيرية التي تقدم للفقراء والمحتاجين صوب حسابات بنكية تابعة للهيئة التي يديرها قيادات حوثية بارزة.
وتكثف مليشيا الحوثي من حملات الجباية على التجار والمواطنين، في العاصمة صنعاء، وبقية المحافظات الخاضعة للمليشيا، بالتزامن مع حملات أخرى "دعائية" برعاية من هيئة الزكاة الحوثية.