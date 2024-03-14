وزير الأوقاف يترأس اجتماعًا لمجلس الوزاره .. تفاصيل

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ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لمجلس الوزارة ضم وكيل قطاع التحفيظ الشيخ حسن الشيخ، ووكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، ووكيل قطاع الإرشاد الدكتور عبد الناصر الخطري، ووكيل قطاع الأوقاف الدكتور وضاح الشبحي، ووكيل قطاع الاستثمار الدكتور أحمد الاحمدي.
واطلع المجلس على سير العمل في قطاعات الوزارة وأقسامها المختلفة، وأوصى بأهمية المتابعة والتقييم الشامل ووضع الخطط والمشاريع الميسرة للإنجاز.
وخلال الاجتماع أكد المجلس على أهمية التنسيق المشترك بين القطاعات وبين الجهات الحكومية المماثلة وبين الوزارة وفروعها في المحافظات ومع السلطات المحلية.
كما ناقش المجلس جملة من النقاط المدرجة ضمن جدول الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات المحددة.
حضر الاجتماع الوكلاء المساعدون في القطاعات ومدراء عموم مكاتب الوزارة.