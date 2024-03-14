انفجار قبالة سواحل اليمن وعلى السفن توخي الحذر

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، السفن المبحرة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة" بالتزامن مع اعلانها وقوع انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس: "تلقينا بلاغا عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن".

وأوضحت الهيئة أن مسؤول السفينة أبلغها عن وقوع "انفجار على مسافة من مؤخرة السفينة".

وأشار المسؤول إلى أن السفينة "لم تسجل أي أضرار"، وأن طاقمها "في أمان".

وذكرت الهيئة البريطانية أن السفينة "تتجه إلى وجهتها التالية"، دون تحديدها.

ولم تحدد الهيئة البريطانية الجهة المالكة للسفينة، كما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.