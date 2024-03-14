عملية طعن جديدة بمفرق بيت كاما في غلاف غزة... وتحييد المنفذ

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود)، اليوم (الخميس)، إن شخصاً واحداً أُصيب بجروح خطيرة في عملية طعن ببلدة بيت كاما بغلاف قطاع غزة.

وأضافت «نجمة داود» أن عملية الطعن وقعت في منطقة تسوق في البلدة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، تحييد منفذ الهجوم، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي