السماء على موعد مع خسوف القمر 2024 خلال أيام.. هل ستراه مصر

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 164

تشهد الكرة الأرضية خسوف القمر 2024، خلال الأيام المقبلة، من النوع «شبه ظلي»، والذي يحدث عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض، حيث يصبح القمر أغمق قليلا فقط ولا يظلم تماما أو يميل لونه إلى الاحمرار كالخسوف الكلي.

متى خسوف القمر 2024؟ يحدث خسوف القمر 2024، والذي يعد الأول خلال العام الجاري، يوم الاثنين 25 مارس الجاري، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.

شكل خسوف القمر مشاهدة خسوف القمر 2024 سيكون خسوف القمر 2024 مرئيا في أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، ولكن لن يرى في مصر والمنطقة العربية.

وسيغطي هذا الخسوف شبه ظل الأرض 95.6% تقريبا من قرص القمر، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا.

مشاهدة خسوف القمر 2024 لا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، ومنها جزء كبير من قارة أوروبا، شمال/ شرق قارة آسيا، جزء كبير من أستراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، جزء كبير من قارة إفريقيا، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي، والقارتان القطبية الشمالية والجنوبية.

خسوف القمر مارس 2024 خسوف القمر 2024 يذكر أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ولا يحدث خسوف القمر أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر (ليسقط ظل الأرض على القمر)، كما أن كسوف الشمس (سواء كلى أو جزئى أو حلقي) لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض (ليسقط ظل القمر على الأرض)