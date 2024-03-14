مفاجأة صادمة.. القهوة وراء سقوط لاعب فيوتشر وحالته صعبة

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الدكتور عمرو عصمان استشاري القلب والمشرف على حالة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، المصري عن مفاجأة بشأن حالته.

وقال إن سبب الأزمة التي تعرض لها اللاعب هو تناوله لعدد كبير من أكواب القهوة قبل المباراة، ما تسبب في زيادة ضربات القلب وسقوطه مغشيا عليه خلال المباراة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشباب والرياضة المصرية إن درجة الوعي والاستجابة لدى اللاعب للعلاج مقبولة، كما أظهرت الأشعة المقطعية على المخ تحسنا كبيرا، مشيرا إلى أنه كان هناك توقف تام لعضلة القلب ويجري حاليا تقليل الأدوية التي تؤثر على الوعي تدريجيا من أجل تقييم الحالة.

أحمد رفعت أحمد رفعت وتابع الطبيب المعالج أن اللاعب سيظل موجودا على جهاز التنفس الصناعي لتوفير الأكسجين، وسيحصل خلال هذه الفترة على دواء لحماية الكلى.

وكانت إدارة المستشفى التي يعالج فيها اللاعب قد أكدت مساء الثلاثاء أن حالة اللاعب أفضل نسبيا ويجري الأطباء كافة الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف عضلة القلب مشيرةً إلى أن اللاعب حصل له اضطراب في ضربات القلب نتيجة عمل إنعاش رئوي له أكثر من مرة، ما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة، ووضع اللاعب على أنبوب تنفس صناعي لضبط نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وحموضة الدم.

وأعلن المستشفى أنه جرى وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم ومحفزة للقلب لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى، مشيرا إلى أنه تبين من الأشعة عدم تضرر المخ فيما أظهرت أشعة الصدر وجود التهابات واحتقان نتيجة الإنعاش الرئوي.

طبيب يكشف مفاجأة عن حالة اللاعب المصري أحمد رفعت مصر طبيب يكشف مفاجأة عن حالة اللاعب المصري أحمد رفعت وأوضح المستشفى أنه تم منح اللاعب أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين في الدم وكذلك ثاني أكسيد الكربون مع متابعة وظائف الكلى لقلة نقص البول الخارج منها لتأثرها بسبب الإنعاش الرئوي.

وكان اللاعب قد وصل إلى مستشفى زمزم بمدينة الإسكندرية الاثنين مصابا بالإغماء وعدم وصول أوكسجين للمخ، وفاقد للنطق تماما عقب سقوطه خلال مباراة في الدوري المصري.

وتبين من الفحوصات تعرض قلب اللاعب للتوقف لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب غير مستجيب للصدمات الكهربائية، وعلى الفور تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف حتى استجاب وعاد التنفس بشكل بطيء