روسيا تعلن عن هجوم في 14 مسيّرة أوكرانية في مناطقها الحدودية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الخميس)، أنها دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في منطقتي بيلغورود وكورسك، على الحدود مع أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ازدادت هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف الأراضي الروسية في الأيام الأخيرة، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس (آذار)، ورُجح أن تشهد فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة مدتها 6 سنوات.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان: «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات دون طيار ضد مواقع في الأراضي الروسية».
وأضاف البيان أنه في المجمع «تم اعتراض وتدمير 14 طائرة مسيرة فوق منطقتي بيلغورود (11 مسيّرة) وكورسك (3)».
واستهدفت عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية، أمس (الأربعاء)، مناطق روسية، خصوصاً مواقع للبنية التحتية للطاقة.
أعمدة الدخان تظهر بعد أن ضربت طائرة دون طيار أوكرانية مصفاة روسية في منطقة ريازان (رويترز) منذ الصيف الماضي، زاد الجيش الأوكراني هجماته بهذه الطائرات ضد روسيا، وضرب مزيداً من الأراضي الروسية للرد على هجمات موسكو على أراضيه