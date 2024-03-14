وزير الأوقاف يطلع على استعدادات قطاع التحفيظ بشأن المسابقات القرآنية الدولية

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من ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، يوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لقطاع تحفيظ القرآن الكريم، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتمثيل اليمن في المسابقات الدولية.
واطلع الوزير شبيبة من قيادة القطاع على ترتيبات القطاع ومشيخة الإقراء لاختيار وترشيح ممثلي اليمن في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، كما اطلع الوزير شبيبة على الخطة العامة للقطاع للعام 2024.
واستمع لشرح مفصل من وكيل القطاع حول الخطة والمعوقات التي تواجه القطاع من أجل تنفيذ الخطة.
بدوره، شدّد الوزير على ضرورة اهتمام قطاع التحفيظ بدوره في خدمة كتاب الله وحفاظه ومضاعفة الجهود للارتقاء بالقطاع وأنشطته المستقبلية.
كما ناقش اللقاء مقترحاً تقدم به القطاع ومشيخة الإقراء لتأسيس قسم خاص للإقراء متخصص تحت إشراف الوزارة، وقد أبدى الوزير استعداده لدعم هذا المشروع المهم الذي من خلاله يتم إعداد حفظة القرآن الكريم وتأهيليهم في شتى العلوم ذات الصلة بكتاب الله.
حضر اللقاء الشيخ حسن عبدالله الشيخ وكيل الوزارة لقطاع التحفيظ والشيخ علي محفوظ مدير عام تحفيظ القرآن الكريم والأستاذة حفيظة السفرجل مديرة التعليم النسوي بالقطاع والدكتور محمد حسين الحاج رئيس المكتب الفني، كما حضر اللقاء عن مشيخة الإقراء الشيخين محمد منصر وبسام عبدالملك.