صحفية يمنية تفوز بجائزة التأثير الدولي من خلال برنامج اسبوعي موجه لشريحة النساء في مأرب

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فازت الصحفية اليمنية المتميزة "يسرا بيرق" بجائزة "التأثير الدولية " التي ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية كل عام.
وبادرت سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن بتهنئة الصحفية "يسرا بيرق" على فوزها بجائزة "IVLP" عن برنامجها الإذاعي "عيادة الاتحادية" ذي المحتوى المتخصص في مجال الصحة النفسية.
وأشارت الصحيفة في منشور لها على منصة أكس – رصده مأرب برس- ان الصحفية " بيرق " تمكنت من خلال" برنامجها الإذاعي في مأرب المرأة من التغلب على الوصم المجتمعي وطلب المساعدة التي تحتاج إليها حيث عرض البرنامج الإذاعي حلقات مباشرة أسبوعية، تقدم رؤى قيمة حول تحديات الصحة النفسية، وتوفير الدعم النفسي ونشر الوعي الذي مكّن المرأة في مأرب من التغلب على الوصم المجتمعي وطلب المساعدة التي تحتاج إليها.
ويسرى بيرق حاصلة على بكالوريوس صحافة من كلية الإعلام بجامعة صنعاء، وقدمت أعمالا صحفية وتلفزيونية وإذاعية، كما تدير منصة خاصة بالصحة النفسية على فيسبوك "كبسولة برودكاست".