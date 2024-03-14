مصادر عسكرية مطلعة تكشف لـ مأرب برس حقيقة وصول قوات بريطانية الى الساحل الغربي

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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نفت مصادر عسكرية مطلعة ماتردد عن وصول قوات بريطانية الى منطقة الساحل الغربي بموجب اتفاق غير معلن ابرم خلال زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية العميد "طارق صالح" الى العاصمة البريطانية "لندن".

وأكدت المصادر لـ"مارب برس" ان ما تم تداولة من قبل العديد من وسائل الإعلام الموجهة من ميلشيا الحوثي حول وصول قوات بريطانية الى منطقة الساحل الغربي بناء اتفاق غير معلن تم خلال زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية العميد "طارق صالح" الى العاصمة البريطانية غير صحيح ولايزيد عن كونه مجرد تسريبات موجهة من قبل ميلشيا الحوثي .