مأرب برس ينشر إيرادات شركة حكومية واحدة بصنعاء تكفي لصرف مرتبات ثلاثة اشهر للموظفين ومصادر اقتصادية تكشف عن موارد مالية كافية لصرف مرتبات 8 سنوات

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أكدت مصادر اقتصادية بصنعاء عن امتلاك جماعة الحوثي موارد مالية كافية لتغطية صرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ ما يزيد ثمان سنوات.

وكشفت المصادر لـ"مأرب برس" عن إمكانية تغطية رواتب ثلاثة اشهر لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والبالغة ب"146" مليار ريال من إيرادات شركة " يمن موبايل " لوحدها فقط.

وأشارت المصادر الى أن الموارد المالية المتاحة لقطاع الاتصالات الذي لايزال يخضع لسيطرة الحوثيين تكفي لتغطية صرف مرتبات الموظفين المنقطعة لثمان سنوات .

وترفض جماعة الحوثي صرف مرتبات الموظفين المنقطعة أو حتي تخصيص بعض الموارد المالية المتاحة لتغطية صرف جزء من المرتبات المنقطعة مبررة رفضها بعدم وجود موارد مالية واحتكار الحكومة الشرعية للموارد المالية من تصدير النفط والغاز .