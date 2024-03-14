طوفان بشري يتدفق ..40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، أن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في ثالث أيام شهر رمضان الفضيل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، كما داهمت شرطة الاحتلال باحات المسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد وضعت في وقت سابق اليوم، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.