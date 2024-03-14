المبعوث الأممي إلى اليمن يجري محادثات منفردة مع ممثلي البعثات الدائمة للأمم المتحدة... تفاصيل طوفان بشري يتدفق ..40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وفاة احد ابرز رجال الأعمال في الإمارات يعمل في مؤوسسته أكثر من 10ألف موظف من أكثر من 50 جنسية فايننشال تايمز تكشف تفاصيل محادثات سرية تجريها أمريكا مع إيران بخصوص الحوثيين هكذا نجح الصومال في إلغاء 99% من الديون المستحقة عليه تحركات جديده تجريها وزارة الأوقاف والإرشاد والإدارة المحلية تهدف لحماية أوقاف الدولة المحافظات المتوقع أن تشهد أمطارا متفاوت الشدة خلال الساعات القادمة مصادر خاصة تكشف لـ مأرب برس كيف غدرت ميلشيا الحوثيين بلجنة الوساطة وشنت هجوما واسعا لاجتياح مديرية مريس بالضالع حادث تصادم مؤلم يودي بحياة 14 شخصا بينهم نساء كانوا في طريق العودة إلى اليمن ''صورة'' السيول في مارب تضر بأكثر من 6 آلاف و 495 أسرة نازحة
أدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، أن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، في ثالث أيام شهر رمضان الفضيل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، كما داهمت شرطة الاحتلال باحات المسجد.
وكانت قوات الاحتلال قد وضعت في وقت سابق اليوم، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.