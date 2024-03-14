وفاة احد ابرز رجال الأعمال في الإمارات يعمل في مؤوسسته أكثر من 10ألف موظف من أكثر من 50 جنسية

الخميس 14 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- رصد خاص

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توفي اليوم، رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة رئيس مجموعة سعيد ومحمد النابودة ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي الأسبق، حيث تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدًا الخميس، وتقبل التعازي اعتبارًا من يوم غد الخميس بعد صلاة العشاء إلى يوم السبت ‏‎في منطقة الخوانيج.

ويعد سعيد بن جمعة النابودة رجلًا من مدرسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

كما أن النابودة له دور فاعل في العمل المؤسسي سواء في المجلس الوطني الاتحادي منذ دورته الأولى والثانية بين عامي 1972 و1978 أم في غرفة تجارة وصناعة دبي بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات (من سنة 1982 وحتى سنة 1997)، أو في بناء صرح مجموعة سعيد ومحمد النابودة التي تمثل منصة اقتصادية مهمة على الصعيد الوطني، إلى جانب دوره الاجتماعي الثقافي المشهود في العطاء والبناء طيلة أكثر من نصف قرن، وبما لا يمكن حصره.

من هو الراحل سعيد النابودة

وعرف سعيد النابودة، رحمه الله، بالعصامية المعرفية والثقافية، كما كتب عنه الكاتب عبدالغفار حسين، يطالع ويقرأ ويتابع، ومن خلال هدوئه وحكمته، كان إذا استشير يبدي رأيه بتعمّق وتعقُّل، ومن هنا أصبح مُقرَّباً من الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله.

وسعيد بن جمعة النابودة.. من جيل الريادة والتأسيس في دولة الإمارات، بحسب كتاب الباحث والشاعر مؤيد الشيباني، الذي أصدره ضمن مجموعة من أبحاثه التي تتناول قيم المكان ومعطياته وتجاربه، ويعد الراحل أحد أبرز الشخصيات من جيل الريادة والتأسيس في الإمارات.

وتناول الشيباني في كتابه عن النابودة، حياته منذ طفولته وصباه وحتى مرحلة تعليمه في المدرسة الأحمدية، ومن ثم من بدايات العمل في الخمسينات مروراً بتأسيس مجموعة سعيد ومحمد النابودة، وتلك العلاقة التشجيعية والأبوية له مع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والتي أثمرت بناء جيل من رواد العمل الاقتصادي والتجاري في مختلف الميادين، ثم تنتهي الفصول بحوارات عدة مع رفاق سعيد النابودة، أمثال: عبدالله صالح وعبد الغفار حسين وجمعة الماجد وحسن بن الشيخ وعبد الرحمن المطيوعي وغيرهم.

وشركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م. هي الشركة الأم للمجموعة، وتأسَّست مجموعة النابودة للمشاريع كي تتولى إدارة قطاعي تشغيل رئيسيين متمثلين في.. مجموعة النابودة للإنشاءات (ANCG)، ومجموعة النابودة التجارية (ACG).

ويعمل في مجموعة النابودة بحسب الصفحة الرسمية للمجموعة أكثر من 10000 موظف من أكثر من 50 جنسية مختلفة، ويرتكز نشاطها على أعمال الهندسة المدنية والإنشاءات وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة، إلى جانب أعمال الوكالة لمجموعة متنوعة من العلامات التجارية المشهورة عالمياً في مجالات.. السيارات والنقل والسفر والأجهزة الكهربائية والخدمات اللوجستية والزراعة، وتشييد المدن الذكية ومجالات العقارات والطاقة المتجددة.

تشتهر مجموعة النابودة بريادتها في تقديم مشروعات وخدمات ترتقي إلى المستوى العالمي، وتتجاوز بجودة منتجاتها وخدماتها ومشروعاتها توقعات عملائها وطموحاتهم.

تكرس المجموعة كل مجهوداتها لتحقيق الاستدامة على كل مستوى في المؤسسة بدءاً من الإدارة العليا، كما تدرك الدور المحوري الذي يمكن للاستدامة أن تضطلع به في أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق النجاح مستقبلاً