فايننشال تايمز تكشف تفاصيل محادثات سرية تجريها أمريكا مع إيران بخصوص الحوثيين

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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كشفت صحيفة فايننشال تايمز ان الولايات المتحدة محادثات سرية مع إيران في محاولة لإقناع طهران باستخدام نفوذها على جماعة الحوثي اليمنية لإنهاء الهجمات على السفن في البحر الأحمر، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإيرانيين لـ فايننشال تايمز.

وقال المسؤولون إن المفاوضات غير المباشرة، التي أثارت خلالها واشنطن أيضا مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني المتوسع، جرت في عمان في يناير وكانت الأولى بين الخصمين منذ عشرة أشهر

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وترأس الوفد الأميركي مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه الخاص إلى إيران أبرام بالي. ومثل الجمهورية الإيرانية نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني، وهو أيضا كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين.

وقال المسؤولون إن المسؤولين العمانيين قاموا برحلات مكوكية بين الممثلين الإيرانيين والأمريكيين لذا لم يتحدثوا بشكل مباشر.

وتسلط المحادثات الضوء على كيفية استخدام إدارة بايدن القنوات الدبلوماسية مع خصمها، إلى جانب الردع العسكري، في محاولة لتهدئة موجة الأعمال العدائية التي تشمل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتي اندلعت بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال شخص مطلع على الأمر إن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون إنشاء قناة غير مباشرة مع إيران وسيلة لإثارة مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة من إيران، وشمل ذلك نقل ما يتعين عليهم القيام به من أجل منع صراع أوسع نطاقا، كما يزعمون أنهم يريدون.

وكان من المقرر إجراء جولة ثانية من المفاوضات بمشاركة ماكجورك في فبراير، ولكن تم تأجيلها عندما أصبح منخرطا في الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.