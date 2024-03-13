تحركات جديده تجريها وزارة الأوقاف والإرشاد والإدارة المحلية تهدف لحماية أوقاف الدولة

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ناقش معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة مع معالي وزير الإدارة المحلية حسين عبدالرحمن الأغبري في العاصمة المؤقتة عدن جوانب التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والإدارة المحلية بخصوص حماية أراضي وممتلكات الوقف ومنع التعدي عليها.
وتطرق اللقاء بحضور قيادات من الوزارتين إلى مسألة الحدود الإدارية بين المحافظات، وسبل معالجة التنازع بين فروع الوزارة على الأراضي الوقفية الواقعة بين المحافظات، كون بعضها غير محسومة إداريًا تبعيتها لأيٍّ من المحافظتين المتجاورتين.
كما ناقش الوزيران جوانب التعاون بين الوزارتين بحيث تكون السلطات المحلية داعمة لمكاتب الأوقاف وجهودها في حماية أوقاف الدولة، كما وتناول الاجتماع قضية الإشكاليات المتعلقة بأراضي الأوقاف في عصيفرة بمحافظة تعز.