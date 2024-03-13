المحافظات المتوقع أن تشهد أمطارا متفاوت الشدة خلال الساعات القادمة

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من السواحل والمرتفعات والصحارى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية ليوم الاربعاء إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، غرب الجوف، والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة.

ومن المحتمل أن تمتد الأمطار شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، ومرتفعات لحج، أبين، غرب شبوة وهضبة حضرموت.

وحسب المركز من المتوقع أيضاً هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمرتفعات المحاذية لها وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشار إلى احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج وغرب شبوة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ بعدان: 14.2 ملم، السدة: 12.2، الحوبان: 1.7، حجة: 1.0، ذمار: 0.2 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من استخدام الهاتف النقال والأجهزة الكهربائية والتواجد بجوار الأشجار المرتفعة والأماكن العالية لتجنب ضربات الصواعق، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو هطول الأمطار.

كذلك حذر مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الاحمر وخليج عدن ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.