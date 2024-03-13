حادث تصادم مؤلم يودي بحياة 14 شخصا بينهم نساء كانوا في طريق العودة إلى اليمن ''صورة''

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اودى حادث تصادم مؤلم بين سيارتين بوفاة عدد من المغتربين اليمنيين وهم في طريق عودتهم الى اليمن لقضاء شهر رمضان.
وفي التفاصيل توفي 14 يمني مغترب بينهم 4 نساء اثناء عودتهم من السعودية لقضاء شهر رمضان مع عائلاتهم، في حادث مروري مروع وقع صباح الأربعاء، في طريق (الوديعة - الجوف) الصحراوي.
وقال مسافرون، إن حادث التصادم في صحراء الجوف وقع بين سيارتين من نوع "شاص وهايلوكس" ما ادى الى وفاة جميع من كانوا عليهما.
يشار الى ان المسافرين في يواجهون صعوبات ومتاعب كبيرة بسبب قطع الحوثيين للطرقات الرئيسية ورفضهم فتحها، ما يجبر الكثير من المسافرين على سلوك طرق وعرة وصحرواية طويلة.