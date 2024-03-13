أول رد لجماعة الحوثي على الاجراءت العقابية المفروضة على حسابات الجماعة في منصة اكس تضرر آلاف الأسر النازحة بمأرب.. الوحدة التنفيذية تحدد أبرز الإحتياجات وتدعو لتدخل عاجل جديد التصعيد المتصل بالبحر الأحمر.. غارات على مطار الحديدة واليونان تدخل خط المواجهة العسكرية المباشرة ضد الحوثيين لاعب كرة قدم مصري مشهور يخدع أمير سعودي والأخير يتجه لمقاضاته أمن الدولة في السعودية تحدد ضوابط بشأن التبرع الخيري داخل وخارج المملكة وتحذر المخالفين الحكومة اليمنية تواجه مالك السفينة المنكوبة ''روبيمار'' وتحمله مسئولية كارثة خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات مقتل قيادي من القسام في غارة إسرائيلية رونالدو يوجه رسالة للجماهير بعد كارثة دوري أبطال آسيا أمريكا تعلن عن إرسال 4 سفن إلى الشرق الأوسط.. والبنتاغون توضح السبب الولايات المتحدة ترسل فريقا من قوات المارينز لتأمين سفارتها فى هايتى
تسببت امطار غزيرة شهدتها محافظة مأرب قبل ايام بتضرر آلاف الأسرة القاطنة في مخيمات النزوح.
وكشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، عن تضرر 6 آلاف و495 أسرة نازحة من الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة مأرب، الجمعة الماضية، في 204 مخيمات وموقع نزوح في المحافظة.
وذكرت الوحدة التنفيذية في تقرير حديث، أن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن 253 أسرة نازحة تضررت بشكل كلي حيث تسببت الأمطار والسيول بفقدان وتلف المساكن وجميع محتوياتها من مواد غذائية وإيوائية ومقتنيات، فيما تضررت نحو 6 آلاف و200 أسرة بشكل جزئي.
ولفت الوحدة التنفيذية في تقريرها، إلى أن أهم الاحتياجات الطارئة للأسر المتضررة من الأمطار والسيول هو توفير الغذاء والمأوى ابتداء من الخيام ذات الجودة العالية والأغطية البلاستيكية، بالإضافة إلى المواد الغذائية والمواد الإيوائية والملابس و صيانة الصرف الصحي.
ودعت الوحدة التنفيذية، شركاء العمل الإنساني إلى سرعة التدخل وتوفير الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة، و تبني استراتيجية عامة لحماية المخيمات من الكوارث والطوارئ ومنها السيول والحرائق.