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لاعب كرة قدم مصري مشهور يخدع أمير سعودي والأخير يتجه لمقاضاته

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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كشف الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، بأنه بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد لاعب الزمالك المصري، محمود شيكابالا، بسبب تخلفه عن المشاركة في إحدى الدورات الرمضانية، رغم حصوله على مقابل مالي.

وقال الأمير السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": للأسف لاعب غير مسؤول ولا احترم الاتفاق اللي كان بينا، استلم مقدم العقد في بيته في مصر وضل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين.

وأضاف الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز: "لم يحضر اليوم حسب الاتفاق، إن شاء الله راح اتخذ معاه إجراء قانوني".

وجاء ذلك بعدما أعلن الأمير السعودي في وقت سابق، مشاركة شيكابالا في الدورة الرمضانية السداسية، مع فريق من نجوم العالم.

وقال الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز عبر حسابه على "إكس" وقتها: "رسميا فريقنا في البطولة كلارينس سيدورف، إيرك أبيدال، شيكابالا، محسن متولي، وباقي المفاجآت راح أعلن عنها قريبا ننتظركم في مباراة الافتتاح يوم 13-3 حياكم".

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