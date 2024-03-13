أمن الدولة في السعودية تحدد ضوابط بشأن التبرع الخيري داخل وخارج المملكة وتحذر المخالفين

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أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية، بيانا بشأن ضوابط التبرع الخيري داخل المملكة.
وصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأن التبرع داخل المملكة يكون من خلال القنوات والجهات المصرح لها.
وأضاف "أما من يرغب بالتبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشدد المتحدث على أن مخالفة التعليمات يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأكد أن ذلك انطلاقا من الحرص على سلامة العمل الخيري وتنامي مصادر دخله، وخشية من استغلال بعض الجهات أو الأفراد لشهر رمضان المبارك في ترويج الدعوات ونشر الرسائل بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين.