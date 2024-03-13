مقتل قيادي من القسام في غارة إسرائيلية

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 128

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين؛ أحدهما فلسطيني، والآخر سوري، وإصابة اثنين، في غارة إسرائيلية بطائرة مُسيرة على طريق الحوش، جنوب مدينة صور.

وأضافت الوكالة أن الطائرة الإسرائيلية استهدفت سيارة في الاعتداء الأقرب إلى مدينة صور بجنوب لبنان، إذ يبعد مكان الهجوم عن المدينة بنحو كيلومترين فقط، وأوضحت أن القتيل الفلسطيني كان داخل السيارة، وكشف تلفزيون الأقصى أن الأخير قيادي في كتائب القسام، في حين كان السوري على متن دراجة نارية تَصادف مرورها لحظة الهجوم، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكرت الوكالة أيضاً أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت منطقة اللبونة في الناقورة وأطراف علما الشعب بالجنوب اللبناني أيضاً.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها سوف تقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بعد اعتداءات إسرائيلية يومي 11 و12 مارس (آذار) على مدنيين في مناطق سكنية بمحيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة.

ونقلت الوكالة اللبنانية عن بيان للوزارة: «تحث وزارة الخارجية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة متصاعدة، وتطالب مجدداً بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الصادر في عام 2006 بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية».

يأتي هذا في ظل التوتر الراهن على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وسط تصاعد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبنانية، والذي تفجّر مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي