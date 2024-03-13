الولايات المتحدة ترسل فريقا من قوات المارينز لتأمين سفارتها فى هايتى

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية اليوم الأربعاء، إرسال فريق جديد من قوات مشاة البحرية "مارينز" لتوفير تأمين إضافى لسفارة البلاد فى هايتى.

وقالت القيادة الجنوبية -في بيان- إنه تم إرسال فريق أمني لمكافحة الإرهاب من أسطول البحرية وفق طلب وزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز أمن السفارة، مشيرا إلى أن السفارة مفتوحة وتستمر بها عمليات محدودة تركز على تقديم المساعدة إلى المواطنين الأمريكيين ودعم الجهود التي تقودها هايتي لتأمين انتقال سلمي للسلطة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتابعت القيادة أن وزارة الدفاع ضاعفت هذا الأسبوع تمويلها لمهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، وأن واشنطن تعمل مع الشركاء في هايتي وكينيا وغيرهم لدعم الشرطة الوطنية واستعادة الأمن في هايتي.

وأوضحت الشبكة أن هذه تعد المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يتم فيها استدعاء القوات العسكرية الأمريكية لمساعدة موظفي السفارة الأمريكية في هايتي، مشيرة إلى أن فريق المارينز الجديد يضاف إلى فرق تكتيكية من أفراد أمن دبلوماسي أرسلوا إلى السفارة بالفعل، وأنه تم إجلاء عدد من موظفي السفارة على متن طائرات أمريكية الأحد الماضي.

وشهدت هايتي اضطرابات خلال الأسابيع الماضية ما دفع رئيس الوزراء أرييل هنري إلى إعلان اعتزامه الاستقالة والتنازل عن السلطة لمجلس رئاسي، وذلك بعد أسابيع من تصاعد أعمال العنف المناهضة للحكومة بقيادة تحالف من الفصائل المسلحة