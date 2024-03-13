تحولات وشيكة في منظومة الأداء الحكومي وخارطة طريق للشرعية لتجاوز الازمات المالية المعقدة

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة الشرعية تواجه تحديات مالية واقتصادية كبيرة ومعقدة جراء توقف تصدير النفط والغاز بسبب تهديدات ميلشيا الحوثي الإرهابية .

وكشفت المصادر لـ"مأرب برس" عن مداولات تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع العديد من الشركاء والدول والجهات المانحة لبحث سبل تعزيز الوضع المالي للحكومة لمساعدتها على مواجهة التحديات وتلبية الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية الملحة وتنفيذ الأولويات المحددة في برنامج عملها على ضوء المحددات التي وجه بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي".

وأشارت المصادر الى أن ميلشيا الحوثي تواصل عبثها بمقدرات الشعب اليمني وتستمر بصلف بالغ في الإصرار على مواصلة تهديداتها لمنع تصدير النفط والغاز منوهة الى أن الفترة القليلة القادمة ستشهد تحولات في منظومة الأداء الحكومي وبما يواكب التطلعات الشعبية وفق خارطة طريق حكومية لتجاوز الازمات الراهنة والمعقدة .