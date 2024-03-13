ملياردير يعلن نيّته لشراء تيك توك! تحولات وشيكة في منظومة الأداء الحكومي وخارطة طريق للشرعية لتجاوز الازمات المالية المعقدة تطورات متصاعدة .. بعد سيطرة الجيش على مقر التلفزيون.. البرهان يصل أم درمان فى سيناريو متكرر ..جماعة الحوثي تنقلب على رجل إيران الثاني في اليمن بعد فضحة لوزير مقرب من الحوثيين الخطأ الذي تعمدته واشنطن في اليمن وتسبب في تنامي نفوذ الحوثيين مدير شرطة محافظة مأرب يترأس اجتماعاً بقادة الوحدات الأمنية ومدراء المناطق الأمنية شاهد حلقة نارية لـ محمد الأضرعي في برنامج ''على غيري'' الحالة الوحيدة لجر الحوثيين للسلام ... والحلقة المفقودة في كل مبادرات التسوية السياسية المطروحة لحل الازمة اليمنية نساء في تركيا يقرعن الطبول لإيقاظ الصائمين في السحور تقرير استخباراتي أمريكي رُفِعت عنه السرية يصدم إسرائيل ونتنياهو ويعطي حماس حقها
أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة الشرعية تواجه تحديات مالية واقتصادية كبيرة ومعقدة جراء توقف تصدير النفط والغاز بسبب تهديدات ميلشيا الحوثي الإرهابية .
وكشفت المصادر لـ"مأرب برس" عن مداولات تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع العديد من الشركاء والدول والجهات المانحة لبحث سبل تعزيز الوضع المالي للحكومة لمساعدتها على مواجهة التحديات وتلبية الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية الملحة وتنفيذ الأولويات المحددة في برنامج عملها على ضوء المحددات التي وجه بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور " رشاد العليمي".
وأشارت المصادر الى أن ميلشيا الحوثي تواصل عبثها بمقدرات الشعب اليمني وتستمر بصلف بالغ في الإصرار على مواصلة تهديداتها لمنع تصدير النفط والغاز منوهة الى أن الفترة القليلة القادمة ستشهد تحولات في منظومة الأداء الحكومي وبما يواكب التطلعات الشعبية وفق خارطة طريق حكومية لتجاوز الازمات الراهنة والمعقدة .