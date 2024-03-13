فى سيناريو متكرر ..جماعة الحوثي تنقلب على رجل إيران الثاني في اليمن بعد فضحة لوزير مقرب من الحوثيين

الأربعاء 13 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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بعد فضحة لجرائم فساد بالجملة يقف ورائها وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الانقلابية بصنعاء والمقرب من قيادة الجماعة يتعرض عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين بصنعاء الشيخ "سلطان السامعي " لحملة شرسة من قبل وسائل اعلام وحسابات بمواقع التواصل تابعة للحوثيين .

وكشفت مصادر بصنعاء أن " السامعي " والذي يصنف بأنه رجل إيران الثاني في اليمن ويحظى بدعم السفارة الإيرانية منح الضوء الأخضر من زعيم الحوثيين لكشف وقائع فساد بالجملة ارتكبها وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الانقلابية قبيل أن يفاجأ بشن حملة واسعة من قبل قيادات وناشطين موالين للجماعة استهدفته بشكل شخصي .

وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مارب برس" الى أن " السامعي" ليس أول شخصية موالية لزعيم جماعة الحوثي تنقلب عليه الجماعة حيث سبق ودفع الكثير من الشخصيات السياسية والقبلية ثمنا باهضا لثقتها بروابط التحالف مع جماعة الحوثي قبيل أن تتحول الى خصم للاخيرة ويتم مهاجمتها عبر وسائل الإعلام والحسابات الموالية للحوثيين في مواقع التواصل الاجتماعي.