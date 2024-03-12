مدير شرطة محافظة مأرب يترأس اجتماعاً بقادة الوحدات الأمنية ومدراء المناطق الأمنية

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ترأس مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد، ، اجتماعاً لقادة الوحدات الأمنية ومدراء المناطق الأمنية لمناقشة الخطة الأمنية الرمضانية.

وأشاد العميد يحيى علي حُميد بالإنجازات والنجاحات التي حققتها كافة الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية والتي ساهمت في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإفشال المخططات الإرهابية لمليشيات الحوثي الانقلابية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار واقلاق طمأنينة المواطنين والنازحين بالمحافظة.

وأكد العميد حُميد على أهمية اليقظة والجاهزية العالية خلال أيام شهر رمضان والعمل على تعزيز حالة الأمن والاستقرار التي تنعم به محافظة مأرب، مشيراً إلى أن العدو الإرهابي المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية لا تراعي قداسة أو حرمة للمناسبات الدينية ويستغلها دائماً من أجل تنفيذ مخططاته الإرهابية المدعومة من إيران.

ووجه العميد حُميد قادة الوحدات ومدراء المناطق الأمنية بالتعاون مع شرطة السير من أجل تخفيف الازدحام المروري نظراً لما تشهده المحافظة من اكتضاض سكاني نتيجة موجات النزوح التي شهدتها المحافظة للمواطنين فرراً من بطش وإرهاب مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية.

وفي ختام الاجتماع، ثمن مدير عام شرطة محافظة مأرب التعاون الكبير من قبل مشايخ ووجهاء وأبناء قبائل محافظة مأرب الشرفاء مع الأجهزة الأمنية، مشيداً بموقفهم الوطني الثابت والمساند لمؤسسات الدولة في المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.