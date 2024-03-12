تقرير استخباراتي أمريكي رُفِعت عنه السرية يصدم إسرائيل ونتنياهو ويعطي حماس حقها

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رجّحت الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق هدف الحرب على غزة بالقضاء على حماس، مشيرةً إلى أن الحركة بإمكانها المقاومة المسلحة لسنوات، فيما حذرت من أن بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه بات على المحك.
وقال التقرير السنوي لوكالات الاستخبارات الأمريكية الذي رُفِعت عنه السرية الاثنين: "تعمقت واتسعت حالة عدم الثقة بقدرة نتنياهو على الحكم لدى الجمهور أكثر من مستوياتها المرتفعة بالفعل قبل الحرب، ونتوقع احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة. إن تشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالاً أمر محتمل".
وتوقّع أن يواجه الاحتلال الإسرائيلي مقاومة مسلحة متواصلة من حماس لسنوات قادمة، وسط محاولاته تحييد البنية التحتية للحركة تحت الأرض، والتي تسمح لعناصرها بالاختباء واستعادة قوتها ومفاجأة القوات الإسرائيلية.